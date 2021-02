Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 17:45 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI BASSANO RomaNO NEI PRESSI DI SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE E’ ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)DEL 10 FEBBRAIOORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI BASSANONO NEI PRESSI DI SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE E’ ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Nell'agenda di Draghi c'è il rilancio del turismo. Gnassi: alle parole seguano i fatti

... evidenziano che le città a forte vocazione turistica come Rimini, Firenze, Venezia, Roma, Milano ... la nuova Statale 16, la viabilità, cantieri culturali e nuovo lungomare, azioni a sostegno di Fiera ...

Michele Coratella (M5S): "Il Consiglio Comunale recuperi centralità, no alla variante per la nuova tangenziale"

Quello di definire ad Andria ciò che già in Provincia, in Regione o a Roma si poteva concludere da ... di predisporre entro giugno un piano per la viabilità stradale che comprenda anche una nuova ...

