UFFICIALE Venezia, Ivan Cordoba entra in dirigenza: ecco il suo ruolo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivan Cordoba rientra nel calcio italiano con un nuovo ruolo dirigenziale. Il Venezia ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio Il Venezia ha comunicato l'ingresso nel management arancioneroverde di Iván Ramiro Córdoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l'Area Sportiva. Si tratta del secondo ruolo dirigenziale in Italia per Cordoba che dal 2012 al 2014 è stato il team manager dell'Inter, ruolo ricoperto immediatamente dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Iván Ramiro Córdoba nuovo socio e Consigliere Delegato per l'Area Sportiva del Venezia FC.https://t.co/PqFCtdThyz#ArancioNeroVerde ???? pic.twitter.com/YVfWTZhHWZ — Venezia FC (@VeneziaFC IT) February 10, 2021

