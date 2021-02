Traffico sostanze stupefacenti | la Gdf di Teramo arresta spacciatore e sequestra droga e denaro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Nell’ambito del “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti” predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, Finanzieri della Compagnia di Giulianova hannoto, in flagranza di reato, nei pressi della sua abitazione di Martinsicuro, un cittadino italiano trovato in possesso di 29,80 gr. di Cocaina, 7,25 gr. di Marijuana e 2 gr. di Hashish oltre che di 2.900 euro quale provento illecito dell’attività delittuosa. Il soggetto, conosciuto e monitorato dai militari giuliesi, è stato pedinato nello spostamento tra la propria abitazione ed un box a circa 300 metri di distanza nella sua disponibilità, ove permaneva per diverso tempo. Insospettiti da tale comportamento, i finanzieri hanno deciso di fermarlo all’uscita del locale e sottoporlo ad un approfondito controllo, rinvenendo sulla ...