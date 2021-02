Strakosha | grana da risolvere | ora attende la chiamata della Lazio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è diventata una situazione dain casa: il giocatore potrebbe tornare nel weekend per un confronto con la società Hanno fatto parecchio rumore le parole di: il portiere ha lasciato aperta la porta all’addio direzione Bundesliga. Proprio in Germania, l’estremo difensore sta effettuando un ciclo di terapie al ginocchio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Nel mirino del giocatore c’è il rientro tra i convocati contro il Bayern Monaco, per la Champions. In Italia, però, potrebbe tornare già a fine settimana e avere un confronto con la dirigenza. Le parti dovranno discutere anche del rinnovo: va in scadenza nel 2022. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Strakosha grana

Calcio News 24

