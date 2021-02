Sondaggi politici Emg: Draghi non sfonda tra i giovani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Poco più di sei italiani su dieci hanno fiducia nel premier incaricato Mario Draghi. A sostenerlo sono gli ultimi dati rilevati dai Sondaggi politici Emg per Adnkronos. Secondo l’indagine, l’ex presidente della Bce piace più agli uomini (67%) che alle donne (58%) e trova più consensi tra gli over 55 (80%) e le persone tra i 35 e 44 anni (59%) che tra i giovani (45%). Il consenso verso Draghi è invece trasversale se si va a vedere le aree geografiche: Nord Ovest (66% preferenze), Nord Est (68%), Sud (51%) e Isole (61%). Tra gli elettori delle principali forze politiche, l’ex presidente della Bce riscuote molti consensi tra chi vota Pd (93%) e Lega (81%). Più freddi gli elettori di Movimento 5 Stelle (44%) e Fratelli d’Italia (33%). Sondaggi politici Emg: il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Poco più di sei italiani su dieci hanno fiducia nel premier incaricato Mario. A sostenerlo sono gli ultimi dati rilevati daiEmg per Adnkronos. Secondo l’indagine, l’ex presidente della Bce piace più agli uomini (67%) che alle donne (58%) e trova più consensi tra gli over 55 (80%) e le persone tra i 35 e 44 anni (59%) che tra i(45%). Il consenso versoè invece trasversale se si va a vedere le aree geografiche: Nord Ovest (66% preferenze), Nord Est (68%), Sud (51%) e Isole (61%). Tra gli elettori delle principali forze politiche, l’ex presidente della Bce riscuote molti consensi tra chi vota Pd (93%) e Lega (81%). Più freddi gli elettori di Movimento 5 Stelle (44%) e Fratelli d’Italia (33%).Emg: il ...

LegaSalvini : SONDAGGI. SALVINI, RENZI, MELONI E M5S: CAMBIA TUTTO NELL'ERA DRAGHI. I NUMERI Cresce la Lega (+0,4%), arretrano Fr… - fanpage : Per 7 italiani su 10 Mario Draghi è la persona giusta per il paese in questo momento #GovernoDraghi - zazoomblog : Sondaggi politici Emg: Draghi non sfonda tra i giovani - #Sondaggi #politici #Draghi #sfonda - TermometroPol : Secondo l'ultimo #sondaggio Demopolis la stragrande maggioranza degli italiani a favore di un #GovernoDraghi format… - VDiPucchio : RT @MariaLa36193924: I partiti di Centrodestra crescono. Ecco perché #SelvaggiaLucarelli è più acida del solito ???????????????????????????????????? https:/… -