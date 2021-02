Serve un super-ministero per la transizione ecologica. Grillo: “Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l’economia, la società. E anche Papa Francesco” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Un super-ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l’economia, la società. E anche Papa Francesco. Un super-ministero per la transizione ecologica fonde le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente. Capiamolo, una volta per tutte: è l’economia che rovina l’ambiente, non il contrario”. E’ quanto scrive in un post sul suo blog il garante Movimento cinque stelle, Beppe Grillo. “Solo un super-ministero per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Unper lalo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non loio. Ce lola, la. E. Unper lafonde le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente. Capiamolo, una volta per tutte: èche rovina l’ambiente, non il contrario”. E’ quanto scrive in un post sul suo blog il garante Movimento cinque stelle, Beppe. “Solo unper ...

