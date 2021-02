Riot Games nella bufera: il CEO Nicolo Laurent accusato di molestie sessuali e discriminazione di genere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo sviluppatore di League of Legends, Riot Games, è al centro delle notizie, ma per i motivi sbagliati. Questa volta grazie a una nuova causa che accusa l'amministratore delegato Nicolo Laurent di molestie sessuali, discriminazione di genere e licenziamento ingiusto. La causa, come riportato dal Washington Post, è stata presentata alla Corte superiore della contea di Los Angeles a gennaio dall'ex assistente esecutivo di Riot Sharon O'Donnell, entrata in azienda nel 2017 e licenziata lo scorso luglio. nella causa, O'Donnell afferma che Laurent l'ha sottoposta a numerosi commenti sessuali, invitandola a viaggiare con lui e a lavorare da casa sua quando sua moglie era assente. Quando ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo sviluppatore di League of Legends,, è al centro delle notizie, ma per i motivi sbagliati. Questa volta grazie a una nuova causa che accusa l'amministratore delegatodidie licenziamento ingiusto. La causa, come riportato dal Washington Post, è stata presentata alla Corte superiore della contea di Los Angeles a gennaio dall'ex assistente esecutivo diSharon O'Donnell, entrata in azienda nel 2017 e licenziata lo scorso luglio.causa, O'Donnell afferma chel'ha sottoposta a numerosi commenti, invitandola a viaggiare con lui e a lavorare da casa sua quando sua moglie era assente. Quando ...

