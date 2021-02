Ricciardi: “Draghi limiti la mobilità, siamo unico Paese che non è in lockdown” | VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ???? Ricciardi: “Draghi limiti la mobilità” “Draghi dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. In questo momento dobbiamo limitare la mobilità, siamo l’unico Paese che non è in lockdown”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al programma diMartedì, in onda ieri sera su La7. Leggi anche: 1. Il piano di Draghi per la scuola: nuove assunzioni e lezioni fino alla fine di giugno /2. Salvini: “A Draghi proporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” /3. Ricciardi lancia un appello a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ????: “la” “dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. In questo momento dobbiamo limitare lal’che non è in”. Lo ha detto Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al programma diMartedì, in onda ieri sera su La7. Leggi anche: 1. Il piano diper la scuola: nuove assunzioni e lezioni fino alla fine di giugno /2. Salvini: “Aproporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” /3.lancia un appello a ...

