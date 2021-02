Ricavi 2020, in calo per oltre il 70% delle imprese bergamasche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricavi in discesa, ordini e produzione ancora stazionari. L’Osservatorio di Confindustria Bergamo conferma tutte le difficoltà del 2020, chiuso con pesanti cali di fatturato rispetto all’anno precedente. L’indagine, che ha coinvolto 337 associate, fa emergere la volontà di reazione di un sistema strutturato e resiliente, anche se le aspettative di una robusta ripresa sono ormai tramontate e si delineano diversi elementi di criticità. Il 49,6% degli intervistati segnala flessioni dei Ricavi entro il 20% e il 23,7% indica cali ancora più pesanti. Solo il 26,4% evidenzia quote in crescita. La crisi messa in moto dalla pandemia ha gravato in modo particolare su alcuni comparti, in genere quelli maggiormente legati al consumo finale. Dall’indagine emerge infatti che, se da un lato, i settori trasporti e logistica, legno-mobili e tessile e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)in discesa, ordini e produzione ancora stazionari. L’Osservatorio di Confindustria Bergamo conferma tutte le difficoltà del, chiuso con pesanti cali di fatturato rispetto all’anno precedente. L’indagine, che ha coinvolto 337 associate, fa emergere la volontà di reazione di un sistema strutturato e resiliente, anche se le aspettative di una robusta ripresa sono ormai tramontate e si delineano diversi elementi di criticità. Il 49,6% degli intervistati segnala flessioni deientro il 20% e il 23,7% indica cali ancora più pesanti. Solo il 26,4% evidenzia quote in crescita. La crisi messa in moto dalla pandemia ha gravato in modo particolare su alcuni comparti, in genere quelli maggiormente legati al consumo finale. Dall’indagine emerge infatti che, se da un lato, i settori trasporti e logistica, legno-mobili e tessile e ...

