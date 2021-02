Recupero Apprendimenti | La Studentessa Anita | mi Piacerebbe Stare di più in Classe

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) LaIacovelli, che negli scorsi mesi ha seguito le lezioni fuori dalla sua scuola come protesta contro la DaD, approva la proposta di Draghi in merito al prolungamento del calendario scolastico. “Con i docenti non ne abbiamo ancora parlato, ma dal mio punto di vista ritornare inal 30 giugno è un’ottima