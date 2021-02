Recovery Plan, il Parlamento europeo approva il regolamento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo si è riunito in sessione plenaria approvando con un’ampia maggioranza il regolamento del Recovery and Resilience Facility. Ha votato a favore anche la Lega. KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images582 sì, 40 no e 69 astensioni. Con questi numeri il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento relativo al Recovery and Resilience Facility del programma Next Generation Eu. L’Unione Europea ha ideato il piano con il fine di contrastare la crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus nei vari Stati membri. Dopo l’esito positivo del voto in sessione plenaria, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso su Twitter tutta la sua ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsi è riunito in sessione plenariando con un’ampia maggioranza ildeland Resilience Facility. Ha votato a favore anche la Lega. KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images582 sì, 40 no e 69 astensioni. Con questi numeri ilhato in via definitiva ilrelativo aland Resilience Facility del programma Next Generation Eu. L’Unione Europea ha ideato il piano con il fine di contrastare la crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus nei vari Stati membri. Dopo l’esito positivo del voto in sessione plenaria, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso su Twitter tutta la sua ...

