Piacere Maisano, anticipazioni puntata di mercoledì 10 febbraio 2021 su TV8 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Piacere Maisano, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 10 febbraio 2021 alle 23:35. Prosegue l’appuntamento settimanale mercoledì 10 febbraio 2021, con le inchieste di Piacere Maisano, il programma di Marco Maisano su TV8 nella seconda serata del canale gratuito di Sky. L’appuntamento è alle 23:35 circa su TV8, dopo la conclusione di Italia’s Got Talent. Questo nuovo ciclo di puntate di Piacere Maisano è composto da 4 nuove inchieste che andranno in onda ogni mercoledì su TV. Nella prima puntata del 2021 Maisano si è occuato del tema pressante ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 10 febbraio 2021), ledellain onda10alle 23:35. Prosegue l’appuntamento settimanale10, con le inchieste di, il programma di Marcosu TV8 nella seconda serata del canale gratuito di Sky. L’appuntamento è alle 23:35 circa su TV8, dopo la conclusione di Italia’s Got Talent. Questo nuovo ciclo di puntate diè composto da 4 nuove inchieste che andranno in onda ognisu TV. Nella primadelsi è occuato del tema pressante ...

Stasera_in_TV : TV8: (23:55) Piacere Maisano - La plastica (Spettacolo) #StaseraInTV 08/02/2021 #SecondaSerata #TV8 - SMSNEWSOFFICIAL : “L’ARTE'” è il tema dell’ottava puntata di “PIACERE MAISANO” in prima visione assoluta su TV8, mercoledì 10 febbrai… - NextChem_MT : Come riciclare la plastica e farla diventare materia prima seconda? Su TV8 Piacere Maisano il servizio (registrato… - MontiFrancy82 : #PIACEREMAISANO torna in prima visione assoluta, su TV8, dal 3 febbraio, ogni mercoledì in seconda serata - Stasera_in_TV : TV8: (23:45) Piacere Maisano - La plastica (Spettacolo) #StaseraInTV 03/02/2021 #SecondaSerata #TV8 -