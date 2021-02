Oliviero Toscani condannato per gli insulti a Maurizio Gasparri: “Pago, ma continuo a pensarla allo stesso modo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il celebre fotografo Oliviero Toscani è stato condannato dal Tribunale Civile di Roma a pagare una multa di 15 mila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, nei confronti di Maurizio Gasparri durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” condotta da Giuseppe Cruciani. Il fotografo aveva insultato l’onorevole dopo una discussione sull’utero in affitto, ricordando l’esempio di Elton John. “Gasparri – incalza Toscani – in quella discussione sulle donne, l’aborto, la maternità surrogata, l’omosessualità, disse la loro solita ‘verità’, e io mi incazzai perché era fuori dal mondo“, ricorda. L’esponente di Forza Italia, nel corso della trasmissione aveva manifestato la propria avversione ad ogni ipotesi di maternità surrogata, dicendo che “quello che Elton John ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il celebre fotografoè statodal Tribunale Civile di Roma a pagare una multa di 15 mila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, nei confronti didurante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” condotta da Giuseppe Cruciani. Il fotografo aveva insultato l’onorevole dopo una discussione sull’utero in affitto, ricordando l’esempio di Elton John. “– incalza– in quella discussione sulle donne, l’aborto, la maternità surrogata, l’omosessualità, disse la loro solita ‘verità’, e io mi incazzai perché era fuori dal mondo“, ricorda. L’esponente di Forza Italia, nel corso della trasmissione aveva manifestato la propria avversione ad ogni ipotesi di maternità surrogata, dicendo che “quello che Elton John ha ...

