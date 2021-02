Napoli, Giuntoli blinda Gattuso: “Siamo con lui. A fine anno valuteremo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Improvvisamente la stagione del Napoli sembra aver subito una piega inaspettata. Infatti gli azzurri hanno incassato alcune pesanti battute d'arresto, fatali in ottica scudetto e potenzialmente nocive anche nella corsa alla Champions League. Si sono rincorse le voci di un possibile addio di Gennaro Gattuso, ma il tecnico, per il momento, resta saldamente al suo posto.caption id="attachment 1082731" align="alignnone" width="3944" Gattuso, getty/captionFIDUCIAIl direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha puntualizzato ai microfoni di Rai Sport: "Siamo tutti con l'allenatore. Crediamo in questo progetto e Siamo in lotta in tutte le competizioni. Poi a fine anno faremo le nostre conclusioni". Dunque, per il momento, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Improvvisamente la stagione delsembra aver subito una piega inaspettata. Infatti gli azzurri hincassato alcune pesanti battute d'arresto, fatali in ottica scudetto e potenzialmente nocive anche nella corsa alla Champions League. Si sono rincorse le voci di un possibile addio di Gennaro, ma il tecnico, per il momento, resta saldamente al suo posto.caption id="attachment 1082731" align="alignnone" width="3944", getty/captionFIDUCIAIl direttore sportivo dei partenopei Cristianoha puntualizzato ai microfoni di Rai Sport: "tutti con l'allenatore. Crediamo in questo progetto ein lotta in tutte le competizioni. Poi afaremo le nostre conclusioni". Dunque, per il momento, ...

