Luca Percassi: «L’Atalanta di stasera è figlia di grandi investimenti fatti negli anni» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni della Rai ha parlato l’ad delL’Atalanta, Luca Percassi. «E’ qualcosa di fantastico. Non siamo felici, di più. Da parte della mia famiglia e di tutta la società dico grazie al mister, a tutto lo staff a dei ragazzi che ci stupiscono tutte le volte, ci stanno facendo vivere un grande sogno. Tutte le partite e nei momenti di gioia diciamo che il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. pensare di andare in finale ed avere un po’ della nostra gente a seguirci sarò qualcosa di unico». Quanti limiti si può porre L’Atalanta? «Stiamo vivendo tante partite fino a qualche anno fa impensabili, dobbiamo affrontarle con grande attenzione ma consapevoli del fatto che stiamo vivendo qualcosa di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni della Rai ha parlato l’ad del. «E’ qualcosa di fantastico. Non siamo felici, di più. Da parte della mia famiglia e di tutta la società dico grazie al mister, a tutto lo staff a dei ragazzi che ci stupiscono tutte le volte, ci stanno facendo vivere un grande sogno. Tutte le partite e nei momenti di gioia diciamo che il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. pensare di andare in finale ed avere un po’ della nostra gente a seguirci sarò qualcosa di unico». Quanti limiti si può porre? «Stiamo vivendo tante partite fino a qualche anno fa impensabili, dobbiamo affrontarle con grande attenzione ma consapevoli del fatto che stiamo vivendo qualcosa di ...

