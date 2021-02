Live Atalanta-Napoli 2-0 Secondo tempo | entra Politano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) C'è la finale di Coppa Italia in palio.tornano in campo una settimana dopo lo 0-0 dello stadio Maradona. Appaiate in classifica a 37 punti, nerazzurri e azzurri vivono...

_SiGonfiaLaRete : #LIVE - #AtalantaNapoli 2-0, inizia la ripresa - MondoNapoli : LIVE - Inizia il 2º tempo di Atalanta - Napoli: secondo cambio per Gattuso - - lucainsigne24 : Live Atalanta-Napoli 2-0Primo tempo, gli azzurri sprofondano - Il - Notiziedi_it : Live Atalanta-Napoli 2-0 Il raddoppio di Pessina: notte fonda - UgoBaroni : RT @SkySport: Atalanta-Napoli 2-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

L'gestisce bene il doppio vantaggio e prova a cercare il tris per chiudere la partita. 31'pt Aveva trovato lo spazio Zielinski, sulla destra, per mettere in mezzo un pallone invitante. Ma ...FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLI(3 - 4 - 1 - 2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata All. Gasperini NAPOLI (4 - 3 - 3): ...LIVE Atalanta-Napoli 2-0, uno-due micidiale di Zapata e Pessina In palio la qualificazione alla finalissima del 19 maggio per giocarsi il trofeo contro la Juventus, vittoriosa sull’Inter. Si riparte d ...Entra sempre più nel vivo l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia, con le gare valide per le semifinali della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE ...