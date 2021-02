L’ex fidanzata di Jerome Boateng | Kasia Lenhard | trovata morta a Berlino

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kasia Lenhard, modella venticinquenne nota al gossip come ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata priva di vita mercoledì, nella sua casa di Berlino. La ragazza, appena venticinquenne, non sarebbe morta di una morte sospetta. Benché le forze dell’ordine non abbiano ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulle cause del decesso, Lenhard potrebbe essere morta per suicidio. La modella, per cui la popolarità è arrivata nel 2012, con la partecipazione a Germany’s Next Top Model, potrebbe essersi tolta la vita. Secondo fonti vicine alla donna, lei e il difensore del Bayern Monaco si erano separati una settimana fa.