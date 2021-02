L’estate in cui imparammo a volare: perchè Tully e Kate hanno litigato e non si parlano? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’estate in cui imparammo a volare è una delle proposte del catalogo di Netflix per il mese di febbraio 2021. Ai primi posti tra le serie più viste anche in Italia, ci racconta la storia di due amiche che si sviluppa su tre livelli narrativi diversi. La fine degli anni 60? con l’adolescenza delle ragazze a Firefly Lane, poi gli studi e il primo lavoro importante, con i successi degli anni 80? e per finire la vita “da donne” da quarentenni, nel 2003. Le due protagoniste sono Tully e Kate, due donne legate da un patto di 30 anni prima. Due grandissime amiche che in un momento complicato per Tully e sua madre Nuvola, si sono promesse di esserci sempre, l’una per l’altra. Ma a metà della serie, scopriamo che, nel giorno del funerale di una persona cara a Kate, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021)in cuiè una delle proposte del catalogo di Netflix per il mese di febbraio 2021. Ai primi posti tra le serie più viste anche in Italia, ci racconta la storia di due amiche che si sviluppa su tre livelli narrativi diversi. La fine degli anni 60? con l’adolescenza delle ragazze a Firefly Lane, poi gli studi e il primo lavoro importante, con i successi degli anni 80? e per finire la vita “da donne” da quarentenni, nel 2003. Le due protagoniste sono, due donne legate da un patto di 30 anni prima. Due grandissime amiche che in un momento complicato pere sua madre Nuvola, si sono promesse di esserci sempre, l’una per l’altra. Ma a metà della serie, scopriamo che, nel giorno del funerale di una persona cara a, si ...

amicamia_ : RT @XTHET1DE: tra poco è estate. la stagione in cui si va in vacanza, ci si diverte con gli amici, si fanno cazzate, ci si sente liberi. Le… - kiwixnaty_ : RT @XTHET1DE: tra poco è estate. la stagione in cui si va in vacanza, ci si diverte con gli amici, si fanno cazzate, ci si sente liberi. Le… - ADVREXLOU : RT @XTHET1DE: tra poco è estate. la stagione in cui si va in vacanza, ci si diverte con gli amici, si fanno cazzate, ci si sente liberi. Le… - RussianMike31 : @docforever_1 @vaux_hall In periferia è più accesa del solito, forse pure troppo vista l'emergenza sanitaria, ma qu… - MissCateryl : L’estate in cui imparammo a volare. Sono alla settimana puntata.....interessante, sono curiosa di vedere come si ev… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate cui Sempre più successo per le piattaforme cashback: ecco tutto quello che c'è da sapere Fortune Italia