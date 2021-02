Leonor di Spagna, due anni in Galles per studiare da regina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che avesse cominciato a studiare da regina era cosa nota, ora Leonor di Spagna si sta preparando a fare un altro passo verso la sua vita da grande. La principessa delle Asturie, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, tra la fine agosto e i primi di settembre si trasferirà in Galles, per studiare all’United World Colleges, il Collegio del Mondo Unito, una rete di scuole con diverse consociate in vari Paesi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che avesse cominciato a studiare da regina era cosa nota, ora Leonor di Spagna si sta preparando a fare un altro passo verso la sua vita da grande. La principessa delle Asturie, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, tra la fine agosto e i primi di settembre si trasferirà in Galles, per studiare all’United World Colleges, il Collegio del Mondo Unito, una rete di scuole con diverse consociate in vari Paesi.

