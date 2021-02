Le pagelle di Atalanta - Napoli: Pessina - Zapata coppia perfetta, difesa partenopea da bocciare (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà l'Atalanta l'avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia del prossimo 19 maggio. Dopo lo 0 - 0 dell'andata, i bergamaschi si impongono in casa per 3 - 1 sul Napoli, che paga ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà l'l'avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia del prossimo 19 maggio. Dopo lo 0 - 0 dell'andata, i bergamaschi si impongono in casa per 3 - 1 sul, che paga ...

Sport_Mediaset : #AtalantaNapoli, le pagelle: #Pessina fa il fenomeno, #Osimhen non c'è ancora. #SportMediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #AtalantaNapoli, le pagelle: #Pessina fa il fenomeno, #Osimhen non c'è ancora. #SportMediaset - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle dell'Atalanta - Zapata punto di riferimento, Toloi uomo-ovunque. Pessina da Dio - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli come sempre vi lascio le pagelle della partita.?? - OCardinal17 : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli come sempre vi lascio le pagelle della partita.?? -