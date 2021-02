Lapo Elkann ‘sbarca’ in MotoGP (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Collaborazione tra Lapo Elkann ed Enea Bastianini. Il rampollo della famiglia Agnelli è pronto a ‘sbarcare’ in MotoGP. ROMA – Collaborazione tra Lapo Elkann ed Enea Bastianini. E’ ufficiale la partnership tra il rampollo della famiglia Agnelli e il pilota italiano che in questa stagione esordirà in MotoGP. “Poco dopo aver vinto il Mondiale – ha detto l’atleta, riportato da corsedimoto.com – mi è arrivata una telefonata, era Lapo. Mi ha invitato a collaborare per la produzione della sua linea di occhiali Italia Indipendent . Per il momento la nostra è una collaborazione a distanza, ma sono certo che appena possibile ci vedremo in pista“. “Non vedo l’ora di scendere in pista con questi occhiali” Il pilota italiano poi sui social si è detto molto entusiasta di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Collaborazione traed Enea Bastianini. Il rampollo della famiglia Agnelli è pronto a ‘sbarcare’ in. ROMA – Collaborazione traed Enea Bastianini. E’ ufficiale la partnership tra il rampollo della famiglia Agnelli e il pilota italiano che in questa stagione esordirà in. “Poco dopo aver vinto il Mondiale – ha detto l’atleta, riportato da corsedimoto.com – mi è arrivata una telefonata, era. Mi ha invitato a collaborare per la produzione della sua linea di occhiali Italia Indipendent . Per il momento la nostra è una collaborazione a distanza, ma sono certo che appena possibile ci vedremo in pista“. “Non vedo l’ora di scendere in pista con questi occhiali” Il pilota italiano poi sui social si è detto molto entusiasta di ...

La società Italia Indipendent, che fa capo a Lapo Elkann, ha firmato un accordo di sponsorizzazione di due anni con Enea Bastianini . Il campione di Moto2 e futuro pilota della categoria regina si è lanciato in questa nuova avventura e tra ...

MotoGP 2021 - Il Campione del Mondo Moto2 2020 Enea Bastianini ha iniziato una collaborazione con Italia Independent e porterà in pista a nuova linea di occhiali disegnata insieme a Lapo Elkann. L'accordo di sponsorizzazione è di due anni e vedrà il pilota del Team Ducati Esponsorama portare gli occhiali anche nei circuiti della MotoGP. Ecco cosa ha detto la 'Bestia', che quest'...

