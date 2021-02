Kobe Bryant svelate le causa dell’incidente in cui perse la vita il campione NBA

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A distanza di un anno è stata pubblicata la perizia Più di un anno fa veniva a mancare la stella dei Los Angeles Lakers (che aveva detto addio al basket), con l’amata figlia di 13 anni Gianna Maria e con altre 7 persone. Un drammatico incidenteto da uno schianto d’elicottero. La perizia della National Transportation Safety Board, resa pubblica nelle ultime ore lascia pochi dubbi. Il mezzo su cui erano a bordo non ebbe nessun problema tecnico e non ci fu nessun guasto al motore: le condizioni climatiche, con le nuvole basse e la fitta nebbia, secondo le leggi federali rendevano impossibile il viaggio. Il pilota partì comunque e si ritrovò poi disorientato cosa che causò il triste epilogo di cui siamo tutti a conoscenza. Ara Zobayan stava volando sotto condizioni VFR (visual flight rules o volo a vista), ovvero ...

