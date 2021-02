Il veto sulla Lega di Grillo dietro lo stop al voto su Rousseau, Crimi: «Non entreremo nel governo Draghi per forza» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Vi chiedo di aver pazienza, prima aspetterei che (Mario Draghi) faccia le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico». Così Beppe Grillo nella serata di ieri ha congelato il voto sul nascente esecutivo, inizialmente previsto per oggi e domani sulla piattaforma Rousseau, che per il momento ancora compare come imminente sul Blog delle Stelle. Il padre-nobile del M5s dice che l’ex governatore della Bce gli ha dato «ragione su tutto», ma Grillo pare non fidarsi tanto. L’attesa dell’intervento di sintesi del professor Draghi viene atteso come garanzia “suprema” per decidere quella che sarà la strada che percorrerà il MoVimento. Grillo rinvia il voto su Rousseau: «Aspettiamo di vedere cosa decide ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Vi chiedo di aver pazienza, prima aspetterei che (Mario) faccia le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico». Così Beppenella serata di ieri ha congelato ilsul nascente esecutivo, inizialmente previsto per oggi e domanipiattaforma, che per il momento ancora compare come imminente sul Blog delle Stelle. Il padre-nobile del M5s dice che l’ex governatore della Bce gli ha dato «ragione su tutto», mapare non fidarsi tanto. L’attesa dell’intervento di sintesi del professorviene atteso come garanzia “suprema” per decidere quella che sarà la strada che percorrerà il MoVimento.rinvia ilsu: «Aspettiamo di vedere cosa decide ...

