Halle Berry zittisce gli hater: «Non so tenermi un uomo? E chi ha detto che volevo tenermeli?» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I troll hanno preso di mira Halle Berry: «Con tutta la tua fama e bellezza non sai tenerti un uomo», le ha scritto un hater sul suo profilo Instagram. La cinquantaquattrenne premio Oscar ha replicato tagliente: «E chi ha detto che volevo tenermeli? Dobbiamo vivere al meglio. Se facciamo una mossa sbagliata, dobbiamo correggere la rotta e ricominciare». Un altro utente ha rincarato la dose: «Dicono così le donne che non sanno tenersi un uomo». Halle lo ha zittito con poche parole: «Chi ha detto che volevo tenermi l’uomo sbagliato? Io no». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I troll hanno preso di mira Halle Berry: «Con tutta la tua fama e bellezza non sai tenerti un uomo», le ha scritto un hater sul suo profilo Instagram. La cinquantaquattrenne premio Oscar ha replicato tagliente: «E chi ha detto che volevo tenermeli? Dobbiamo vivere al meglio. Se facciamo una mossa sbagliata, dobbiamo correggere la rotta e ricominciare». Un altro utente ha rincarato la dose: «Dicono così le donne che non sanno tenersi un uomo». Halle lo ha zittito con poche parole: «Chi ha detto che volevo tenermi l’uomo sbagliato? Io no».

salvatoreblanc7 : RT @DietaMelarossa: Yoga wheel: ecco il segreto di Halle Berry per avere un fisico da urlo - DietaMelarossa : Yoga wheel: ecco il segreto di Halle Berry per avere un fisico da urlo - Noovyis : (Halle Berry risponde alle critiche sulle sue relazioni amorose: 'Chi dice che volevo tenermi quegli uomini?') Pla… - Empa90s : RT @EnDiosas: Monica Bellucci. Sharon Stone. Halle Berry. Jennifer Connelly. - lillydessi : Gira la ruota e...: allenati come Halle Berry con lo yoga wheel - La Gazzetta dello Sport -