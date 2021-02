Hacker contro il sistema idrico. Dopo Israele, la Florida. E se colpissero noi? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fbi, Secret Service e forze dell’ordine della Florida stanno ricercando uno o più soggetti che venerdì sono riusciti ad accedere al sistema idrico di Oldsmar cercando di avvelenare le acque della città di 15.000 persone nell’area di Tampa Bay. L’obiettivo era aumentare il dosaggio di soda caustica, composto che in piccole quantità viene usato per controllare l’acidità ma in grandi può causare gravi danni alla salute. L’operazione è stata sventata da un operaio, che si è accorto di quello che stava accadendo e ha avvertito le autorità. Ancora non è chiaro se l’Hackeraggio sia arrivato dal territorio statunitense o dall’esterno. Ma è una “questione di sicurezza nazionale”, come ha scritto su Twitter il senatore della Florida Marco Rubio. Come ha ricordato il New York Times, con la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fbi, Secret Service e forze dell’ordine dellastanno ricercando uno o più soggetti che venerdì sono riusciti ad accedere aldi Oldsmar cercando di avvelenare le acque della città di 15.000 persone nell’area di Tampa Bay. L’obiettivo era aumentare il dosaggio di soda caustica, composto che in piccole quantità viene usato perllare l’acidità ma in grandi può causare gravi danni alla salute. L’operazione è stata sventata da un operaio, che si è accorto di quello che stava accadendo e ha avvertito le autorità. Ancora non è chiaro se l’aggio sia arrivato dal territorio statunitense o dall’esterno. Ma è una “questione di sicurezza nazionale”, come ha scritto su Twitter il senatore dellaMarco Rubio. Come ha ricordato il New York Times, con la ...

