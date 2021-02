Grande Fratello Vip, Dayane Mello rimane in gioco. L'appello del fratello Juliano: 'Ha fatto bene, deve vincere per Lucas' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fratello di , Lei, reclusa da mesi al , ha comunque deciso di non lasciare il reality e ad appoggiare la sua scelta arriva il fratello maggiore Juliano Mello : 'Le ho detto che doveva continuare a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi , Lei, reclusa da mesi al , ha comunque deciso di non lasciare il reality e ad appoggiare la sua scelta arriva ilmaggiore: 'Le ho detto che doveva continuare a ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - avocadotoassst : @Cohen60210686 @grande_flagello chiedere scusa ad una persona a cui è morto il fratello una settimana fa è da vittime ? ma tutto ok? - teschio_22 : Stefania Orlando si meriterebbe la vittoria del grande fratello, come rivincita di tutta la merda che si è presa #TZVIP #SOVIP -