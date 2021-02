Governo: Crippa, 'non ci sono motivi per dire no' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Tutti i temi posti dal movimento sono nel programma: non vedo il motivo per dire no a questo Governo". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle, Davide Crippa, in un'intervista a 'La Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Tutti i temi posti dal movimentonel programma: non vedo il motivo perno a questo". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle, Davide, in un'intervista a 'La Repubblica.

fattoquotidiano : Governo Draghi, Crippa (M5s): “Non si può demolire quello fanno finora. Paletti? Conflitto d’interessi, reddito di… - TV7Benevento : Governo: Crippa, 'non ci sono motivi per dire no'... - triolo_antonio : #M5S, #Crippa su #Repubblica: 'Abbiamo la garanzia che tutte le scelte di governo dovranno passare da un filtro di… - TerrinoniL : Governo, Crippa (M5s): “Accolti tutti i nostri temi. Non ci sono motivi per dire no a Draghi” - AmegidAbd : Governo, Crippa (M5s): “Accolti tutti i nostri temi. Non ci sono motivi per dire no a Draghi” -