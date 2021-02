Giuntoli: “Crediamo nel progetto Gattuso. A fine stagione tireremo le conclusioni” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dalla gara di Coppa Italia con l’Atalanta ha parlato del futuro di Gattuso. Queste le sue parole: “Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Gattuso fa parte del progetto e finiremo con lui. Poi a fine anno tireremo le conclusioni”. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il ds del Napoli, Cristiano, a pochi minuti dalla gara di Coppa Italia con l’Atalanta ha parlato del futuro di. Queste le sue parole: “in questoe siamo in lotta in tutte le competizioni.fa parte dele finiremo con lui. Poi aannole”. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

