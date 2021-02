Gerry Scotti: la prima foto insieme alla nipotina Virginia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerry Scotti, conduttore televisivo molto amato, da poco è diventato nonno. Il 15 dicembre, infatti, è nata la nipotina Virginia, figlia del matrimonio di Edoardo Scotti con la giornalista Mediaset Ginevra Piola. I due genitori sono molto riservati, e quindi è stato per primo il nonno a presentare sui social la bambina. La notizia della dolce attesa Qualche mese fa Gerry Scotti, in un’intervista tv a Verissimo, aveva annunciato il lieto evento con queste parole: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno”. Il presentatore Mediaset, pazzo di gioia, ha poi continuato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021), conduttore televisivo molto amato, da poco è diventato nonno. Il 15 dicembre, infatti, è nata la, figlia del matrimonio di Edoardocon la giornalista Mediaset Ginevra Piola. I due genitori sono molto riservati, e quindi è stato per primo il nonno a presentare sui social la bambina. La notizia della dolce attesa Qualche mese fa, in un’intervista tv a Verissimo, aveva annunciato il lieto evento con queste parole: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Per voi resterò sempre lo zio, ma tra poco in famiglia sarò il nonno”. Il presentatore Mediaset, pazzo di gioia, ha poi continuato ...

