Frana a Salerno, strada chiusa per Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ di due auto danneggiate il bilancio, per certi versi ‘miracoloso’, della Frana caduta su via Benedetto Croce. Nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio, nel pieno dell’allerta meteo arancione, una notevole parte di costone roccioso si è staccata. La Frana ha danneggiato due auto in transito. Immediatamente il traffico in salita verso Vietri sul Mare ed in discesa verso Salerno si è bloccato. Più tardi all’incrocio del viadotto gatto con via Benedetto Croce, al rione Olivieri, sono state apposte le transenne di chiusura del tratto viario. Certamente nelle prossime ore scatteranno i controlli con i rocciatori. Dovrà essere stabilito e ‘quantificato’ l’eventuale pericolo ai fini della riapertura dell’arteria stradale. Via Benedetto Croce è collegamento strategico per ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ di due auto danneggiate il bilancio, per certi versi ‘miracoloso’, dellacaduta su via Benedetto Croce. Nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio, nel pieno dell’allerta meteo arancione, una notevole parte di costone roccioso si è staccata. Laha danneggiato due auto in transito. Immediatamente il traffico in salita versosuled in discesa versosi è bloccato. Più tardi all’incrocio del viadotto gatto con via Benedetto Croce, al rione Olivieri, sono state apposte le transenne di chiusura del tratto viario. Certamente nelle prossime ore scatteranno i controlli con i rocciatori. Dovrà essere stabilito e ‘quantificato’ l’eventuale pericolo ai fini della riapertura dell’arteriale. Via Benedetto Croce è collegamento strategico per ...

emergenzavvf : #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato… - MediasetTgcom24 : Maltempo, frana sul raccordo autostradale Avellino-Salerno #avellino - Pafo44193505 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato entram… - Blueyes75188195 : @JohnRambo2014 @MarekNapoli @MariaAdelfina_ @MovengoAnchio @Presidente_SP @NeveAmica @ReBerengario @Nerogiaguaro Pa… - Man115tn1 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato entram… -