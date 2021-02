Fipav Irpinia-Sannio, Pietro Feo: “La mia esperienza a servizio del territorio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di avvicinamento alle elezioni che vedrà impegnato il comitato provinciale Irpinia-Sannio il prossimo 17 febbraio. Uno dei candidati al ruolo di consigliere territoriale è Pietro Feo che inizia una nuova avventura in un ruolo diverso. Conosciuto da molti del settore per la sua esperienza per aver svolto per circa 12 anno il ruolo di arbitro di Pallavolo di cui gli ultimi 7 in ambito nazionale. Pietro è molto entusiasta di mettersi a disposizione del proprio territorio con la passione che lo contraddistingue da sempre per questo sport: “Inizia una nuova avventura, ho sposato subito il progetto di questo gruppo e vorrei mettere a disposizione la mia esperienza e la mia competenza a servizio del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di avvicinamento alle elezioni che vedrà impegnato il comitato provincialeil prossimo 17 febbraio. Uno dei candidati al ruolo di consigliere territoriale èFeo che inizia una nuova avventura in un ruolo diverso. Conosciuto da molti del settore per la suaper aver svolto per circa 12 anno il ruolo di arbitro di Pallavolo di cui gli ultimi 7 in ambito nazionale.è molto entusiasta di mettersi a disposizione del propriocon la passione che lo contraddistingue da sempre per questo sport: “Inizia una nuova avventura, ho sposato subito il progetto di questo gruppo e vorrei mettere a disposizione la miae la mia competenza adel ...

