“Facciamolo quando gli altri dormono”. Giulia lo sussurra a Pierpaolo ma si sente tutto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”. Queste le parole utilizzate da Pupo per descrivere Tommaso Zorzi. La puntata del Gf Vip dello scorso lunedì 8 febbraio si è dipanata tra una lite della Salemi contro Zorzi e l’altra. Poi arriva il video del gesto di Giulia per conquistarsi la finale. Fan su tutte le furie: “Vergognati, non si fa…”. Ieri l’influencer milanese ha confessato al fidanzato Pierpaolo Pretelli un modo da lei messo a punto per conquistarsi la finale. (Continua dopo le foto) In un video, già virale su Twitter grazie ad alcuni follower, Giulia Salemi – in cucina con il fidanzato – dichiara: “quando gli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”. Queste le parole utilizzate da Pupo per descrivere Tommaso Zorzi. La puntata del Gf Vip dello scorso lunedì 8 febbraio si è dipanata tra una lite della Salemi contro Zorzi e l’altra. Poi arriva il video del gesto diper conquistarsi la finale. Fan su tutte le furie: “Vergognati, non si fa…”. Ieri l’influencer milanese ha confessato al fidanzatoPretelli un modo da lei messo a punto per conquistarsi la finale. (Continua dopo le foto) In un video, già virale su Twitter grazie ad alcuni follower,Salemi – in cucina con il fidanzato – dichiara: “gli...

