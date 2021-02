Damiano Carrara si sposa: i dettagli sul matrimonio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prima o poi doveva succedere, Damiano Carrara si sposa (e non con uno di noi). Il conduttore di Cake Star pare che convolerà a nozze con la sua fidanzata a giugno. Secondo quello che ha rivelato Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il bellissimo chef toscano avrebbe già organizzato tutti i dettagli del suo matrimonio. “Questa è una notizia molto dolce in tutti i sensi e parlo di Damiano Carrara. Lui è molto amato dalle fan e lui nasconde la sua vita privata. Si è scoperto però che ha una fidanzata, ma adesso sposa. O meglio, a fine giugno ci sarà l’evento. Le nozze saranno a Lucca perché lui è toscano. Anche la fidanzata è lucchese. La torta però non la farà lui, ma sarà realizzata dal collega e amico Ernst Knam. Loro sono amici e quindi ci sta. Il rumor è ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prima o poi doveva succedere,si(e non con uno di noi). Il conduttore di Cake Star pare che convolerà a nozze con la sua fidanzata a giugno. Secondo quello che ha rivelato Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il bellissimo chef toscano avrebbe già organizzato tutti idel suo. “Questa è una notizia molto dolce in tutti i sensi e parlo di. Lui è molto amato dalle fan e lui nasconde la sua vita privata. Si è scoperto però che ha una fidanzata, ma adesso. O meglio, a fine giugno ci sarà l’evento. Le nozze saranno a Lucca perché lui è toscano. Anche la fidanzata è lucchese. La torta però non la farà lui, ma sarà realizzata dal collega e amico Ernst Knam. Loro sono amici e quindi ci sta. Il rumor è ...

iamfrederica : RT @tizianosmile1: SCUSATE IN CHE SENSO DAMIANO CARRARA SI SPOSA? - _vodkahaz : In che senso Damiano Carrara si sposa e non sarò io ad essere quella che verrà imboccata per assaggiare le sue tort… - francy65888229 : RT @tizianosmile1: SCUSATE IN CHE SENSO DAMIANO CARRARA SI SPOSA? - scioccobasitah : RT @tizianosmile1: SCUSATE IN CHE SENSO DAMIANO CARRARA SI SPOSA? - fracastee : RT @shawnewt_: comunque katia follesa che se ne va in giro per l'Italia a mangiare dolci con damiano carrara ha capito tutto dalla vita -