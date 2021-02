Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: i codici sorgente sarebbero già stati messi all'asta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia del massiccio attacco hacker avvenuto all'interno di CD Projekt RED. Assieme a numerosi dati interni dell'azienda sono stati trafugati anche i codici sorgente di diversi giochi tra cui Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Al rifiuto da parte della società di procedere nel trovare un accordo, sembra che gli hacker abbiano già messo all'asta questi codici. CD Projekt ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che un "gruppo non identificato" ha ottenuto un accesso non autorizzato alla sua rete interna durante il fine settimana e ha raccolto una serie di dati. Una nota che accompagna l'attacco ha dato allo sviluppatore 48 ore per "raggiungere un accordo" in merito al codice sorgente e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia del massiccio attacco hacker avvenuto all'interno di CD Projekt RED. Assieme a numerosi dati interni dell'azienda sonotrafugati anche idi diversi giochi tra cuie The3. Al rifiuto da parte della società di procedere nel trovare un accordo, sembra che gli hacker abbiano già messo all'questi. CD Projekt ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che un "gruppo non identificato" ha ottenuto un accesso non autorizzato alla sua rete interna durante il fine settimana e ha raccolto una serie di dati. Una nota che accompagna l'attacco ha dato allo sviluppatore 48 ore per "raggiungere un accordo" in merito al codicee ...

