Covid, la Germania è pronta a prolungare le misure restrittive fino al 14 marzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Germania è pronta a estendere le misure restrittive per contenere la diffusione del Covid fino al 14 marzo. È quanto emerge dalla bozza di accordo presentato dal governo in vista dell’incontro di oggi pomeriggio della cancelliera Angela Merkel con i leader dei 16 Land. “Abbiamo una situazione estremamente fragile – ha dichiarato Winfried Kretschmann, premier dei Verdi dello stato meridionale del Baden-Wuerttemberg a Spiegel Online – Possiamo vedere in altri paesi, come il Portogallo, quanto velocemente la marea può cambiare”. Tra le misure previste anche una possibile riapertura dei parrucchieri dal 1 marzo ma a patto di rispettare regolamenti molto rigorosi, ma Merkel ha già assicurato che scuole primarie e asili nido ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laa estendere leper contenere la diffusione delal 14. È quanto emerge dalla bozza di accordo presentato dal governo in vista dell’incontro di oggi pomeriggio della cancelliera Angela Merkel con i leader dei 16 Land. “Abbiamo una situazione estremamente fragile – ha dichiarato Winfried Kretschmann, premier dei Verdi dello stato meridionale del Baden-Wuerttemberg a Spiegel Online – Possiamo vedere in altri paesi, come il Portogallo, quanto velocemente la marea può cambiare”. Tra lepreviste anche una possibile riapertura dei parrucchieri dal 1ma a patto di rispettare regolamenti molto rigorosi, ma Merkel ha già assicurato che scuole primarie e asili nido ...

