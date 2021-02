Covid, a Napoli escalation nell’ultimo mese. La scorsa settimana +37% dei casi nella fascia di età 6-18 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) nell’ultimo mese a Napoli “si è passati da una situazione stazionaria del contagio a un nuovo incremento dei casi” ed è “da monitorare con attenzione l’andamento dei contagi per classi di età, in particolar modo la classe dai 6 ai 18 anni, coinvolta in questo periodo dall’apertura delle scuole in presenza, e che nell’ultima settimana ha registrato un aumento del 37% dei casi”. E’ quanto contenuto nell’aggiornamento dell’andamento dell’epidemia da Covid-19 diffuso dal Comune di Napoli, lavoro coordinato da Giuseppe Signoriello, docente di Unità di Statistica medica all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, da Simona Signoriello e Vittorio Simeon con la collaborazione di Francesca Menna, assessore alle pari ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021)“si è passati da una situazione stazionaria del contagio a un nuovo incremento dei” ed è “da monitorare con attenzione l’andamento dei contagi per classi di età, in particolar modo la classe dai 6 ai 18, coinvolta in questo periodo dall’apertura delle scuole in presenza, e che nell’ultimaha registrato un aumento del 37% dei”. E’ quanto contenuto nell’aggiornamento dell’andamento dell’epidemia da-19 diffuso dal Comune di, lavoro coordinato da Giuseppe Signoriello, docente di Unità di Statistica medica all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, da Simona Signoriello e Vittorio Simeon con la collaborazione di Francesca Menna, assessore alle pari ...

