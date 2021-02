Covid, 12.956 casi e 336 morti: il bollettino del 10 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Covid Italia, bollettino oggi 10 febbraio 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 12.956 Decessi: 336 Tamponi effettuati: 310.994 Terapie intensive: -15 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 410.111 casi totali: 2.668.266 Decessi: 92.338 Guariti: 2.165.817 Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 10 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.956 i nuovi casi, contro i 10.630 di ieri, e 336 i morti (ieri erano stati 422), a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri erano stati 274.263). Le persone attualmente positive al Covid sono 410.111 (-3.856). Il bilancio delle vittime ammonta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Italia,oggi 10, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 12.956 Decessi: 336 Tamponi effettuati: 310.994 Terapie intensive: -15 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 410.111totali: 2.668.266 Decessi: 92.338 Guariti: 2.165.817 Secondo ildi oggi, mercoledì 10, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.956 i nuovi, contro i 10.630 di ieri, e 336 i(ieri erano stati 422), a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri erano stati 274.263). Le persone attualmente positive alsono 410.111 (-3.856). Il bilancio delle vittime ammonta ...

