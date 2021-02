Cosa diceva l’articolo della Gazzetta (rimosso) su Andrea Agnelli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un editoriale al vetriolo pubblicato questa mattina sul principale quotidiano sportivo francese, molto letto in tutta Europa. L’Equipe contro Andrea Agnelli, tra i tanti, definito «uno di quelli che fanno più male all’idea di universalità del calcio». Non si parlava di Juventus, ma dell’ECA – European Club Association – e del suo progetto di creare la famosa Superlega europea, una competizione che – di fatto – sarebbe un’alternativa alla Champions League e indipendente dalla UEFA, il massimo organismo sul calcio del Vecchio Continente. Il tutto era stato raccontato anche dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, ma poi quell’articolo è scomparso dagli archivi. LEGGI ANCHE > L’isocamera sul dito medio di Conte e la scelta della regia di staccare su un’altra immagine Quel che è successo è stato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un editoriale al vetriolo pubblicato questa mattina sul principale quotidiano sportivo francese, molto letto in tutta Europa. L’Equipe contro, tra i tanti, definito «uno di quelli che fanno più male all’idea di universalità del calcio». Non si parlava di Juventus, ma dell’ECA – European Club Association – e del suo progetto di creare la famosa Superlega europea, una competizione che – di fatto – sarebbe un’alternativa alla Champions League e indipendente dalla UEFA, il massimo organismo sul calcio del Vecchio Continente. Il tutto era stato raccontato anche dalladello Sport questa mattina, ma poi quelè scomparso dagli archivi. LEGGI ANCHE > L’isocamera sul dito medio di Conte e la sceltaregia di staccare su un’altra immagine Quel che è successo è stato ...

