Chi è Giulia Orazi Secchiona de La Pupa e Il Secchione: Età, Studi e Instagram (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giulia Orazi è una veterinaria di 27 anni originaria di Perugia, nota al pubblico per essere una delle Secchione de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. E’ in coppia con il pupo Gianluca Tornese e ha una simpatia per il Secchione De Santis con il quale ha iniziato una conoscenza. Chi è Giulia Orazi? Nome: Giulia Orazi Età: 27 anni Segno Zodiacale: Cancro Data di nascita: 8 luglio luglio 1993 Luogo di nascita: Perugia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @Giulia.Orazi dvm Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è una veterinaria di 27 anni originaria di Perugia, nota al pubblico per essere una dellede La, Ile Viceversa 2021. E’ in coppia con il pupo Gianluca Tornese e ha una simpatia per ilDe Santis con il quale ha iniziato una conoscenza. Chi è? Nome:Età: 27 anni Segno Zodiacale: Cancro Data di nascita: 8 luglio luglio 1993 Luogo di nascita: Perugia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile ProfiloUfficiale: @dvm Seguici sul nostro profiloufficiale: ...

