Boris Pasternak, chi è lo scrittore russo del Doodle di Google di oggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A 131 anni dalla nascita Google rende omaggio con un Doodle a Boris Pasternak, vincitore nel 1958 del Premio Nobel per la letteratura grazie a “Il dottor Živago“. Non poté andare a ritirare il riconoscimento, perché il ritorno in patria gli sarebbe stato proibito. Nato a Mosca il 10 febbraio 1890, iniziò l’attività artistica nelle avanguardie ed esordì con le poesie “Bliznec v tu?ach” (“Il gemello nelle nuvole”, 1914), divenendo il più acclamato lirico russo della sua generazione. La sua opera resta saldamente legata alla grande stagione dell’Ottocento russo, e in particolare a Tolstoj, amico del padre pittore. In un linguaggio dominato dal sentimento, alternò temi intimi e surreali a versi intrisi di sofferenza quotidiana. Membro non allineato dell’intellighenzia, visse in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A 131 anni dalla nascitarende omaggio con un, vincitore nel 1958 del Premio Nobel per la letteratura grazie a “Il dottor Živago“. Non poté andare a ritirare il riconoscimento, perché il ritorno in patria gli sarebbe stato proibito. Nato a Mosca il 10 febbraio 1890, iniziò l’attività artistica nelle avanguardie ed esordì con le poesie “Bliznec v tu?ach” (“Il gemello nelle nuvole”, 1914), divenendo il più acclamato liricodella sua generazione. La sua opera resta saldamente legata alla grande stagione dell’Ottocento, e in particolare a Tolstoj, amico del padre pittore. In un linguaggio dominato dal sentimento, alternò temi intimi e surreali a versi intrisi di sofferenza quotidiana. Membro non allineato dell’intellighenzia, visse in ...

danieleauconeop : RT @Poesiaitalia: «Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, che non hanno inciampato. La loro è una virtù spenta, di p… - MartyCippy : RT @SkyTG24: Google dedica un doodle allo scrittore russo Boris Pasternak - tiramis69 : omaggio a BORIS PASTERNAK - SalaLettura : RT @SalaLettura: Buon compleanno a Boris Pasternak?????? da @SalaLettura - TOSADORIDANIELA : RT @giuseppe_galise: Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non hanno inciampato. La loro è una virtù spenta, di poc… -