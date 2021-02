Bonolis sulla lite Agnelli-Conte | «Il solito stile Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Paoloha detto la suadi Coppa Italia traPaolo, noto tifoso interista, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la suain Coppa Italia tra Andreae Antonio. «È sempre molto divertente, la signorilità della famigliasi è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta dinei confronti dell’arbitro, da che pulpito. Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure. Gli insulti del presidente? Non c’è una caduta di ...