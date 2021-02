Bimbo di 3 anni vaga da solo sulla superstrada: poi accade l’incredibile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un Bimbo di 3 anni è scappato dall’asilo in cui i genitori l’avevano lasciato: la polizia e l’istituto stanno investigando sull’accaduto. Gli asili sono luoghi che devono assicurare la sicurezza dei bambini, poiché i genitori si affidano a queste strutture non solo per far abituare il figlio al rapporto con gli altri esseri umani, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi 3è scappato dall’asilo in cui i genitori l’avevano lasciato: la polizia e l’istituto stanno investigando sull’accaduto. Gli asili sono luoghi che devono assicurare la sicurezza dei bambini, poiché i genitori si affidano a queste strutture nonper far abituare il figlio al rapporto con gli altri esseri umani, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... le fiamme si sono sviluppate all'interno del loro appartamento sito nel quartiere popolare di via Gioberti, all'ultimo piano di una palazzina dove vivono con i figlioletti di soli 4 e 2 anni.

Un gioco pericoloso poteva trasformarsi in tragedia, ieri, a Petrosino. Stando alle prime ricostruzioni, un bimbo di 4 anni stava giocando con un accendino e avrebbe involontariamente appiccato il fuoco ad una poltrona dell'abitazione , in via Gioberti, in cui risiede con i genitori e il fratellino di due ...

Un bimbo di 3 anni è scappato dall’asilo in cui i genitori l’avevano lasciato: la polizia e l’istituto stanno investigando sull’accaduto. Gli asili sono luoghi che devono assicurare la sicurezza dei ...

Da Milazzo, la gara di solidarietà per salvare la vita a Luca, 6 anni, affetto da una grave malattia

Luca ha quasi 6 anni e vive con la sua famiglia a Milazzo, in Sicilia. Quando aveva solo sei mesi di vita i genitori hanno scoperto che è affetto da una malattia genetica rara, l'atrofia muscolare spi ...

