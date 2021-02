Viki Varga: la fidanzata di Pellè svela la verità sulla Juve (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - Con il ritorno di Graziano Pellè in Italia è arrivata anche la sua fidanzata, nonché futura moglie, Viky Varga. La modella ungherese è apparsa per la prima volta in tv, alla corte di Piero ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - Con il ritorno di Grazianoin Italia è arrivata anche la sua, nonché futura moglie, Viky. La modella ungherese è apparsa per la prima volta in tv, alla corte di Piero ...

sportli26181512 : Viki Varga: la fidanzata di Pellè svela la verità sulla Juve: La modella è apparsa per la prima volta in tv, a Tiki… - sportli26181512 : Graziano Pellé e Viki Varga di nuovo in Italia: ora le visite con il Parma. VIDEO: L'attaccante pronto per firmare… -