Streaming, pay e chiaro: vedere il calcio in tv sarà un incubo (Di martedì 9 febbraio 2021) Comunque vada sarà un successo. E un grande caos. Un successo per il calcio italiano, che si è scoperto comunque appetibile anche in epoca di crisi pandemica, ma un caos poco organizzato per il povero tifoso utente destinato a un autentico slalom tra offerte, piattaforme e connessioni per seguire la squadra del cuore. Specie se iscritta alla Champions League o a una delle coppe europee. I tempi in cui un solo abbonamento e una singola piattaforma bastavano a coprire ogni esigenza sono ormai lontani: preistoria. Il futuro si presenta all'insegna della frammentazione con l'illusione (destinata a restare tale) di poter risparmiare denaro. Non sarà così, meglio mettersi l'animo in pace: i grandi operatori si stanno contendendo i diritti tv del calcio a suon di centinaia di milioni di euro e certamente non faranno sconti al ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) Comunque vadaun successo. E un grande caos. Un successo per ilitaliano, che si è scoperto comunque appetibile anche in epoca di crisi pandemica, ma un caos poco organizzato per il povero tifoso utente destinato a un autentico slalom tra offerte, piattaforme e connessioni per seguire la squadra del cuore. Specie se iscritta alla Champions League o a una delle coppe europee. I tempi in cui un solo abbonamento e una singola piattaforma bastavano a coprire ogni esigenza sono ormai lontani: preistoria. Il futuro si presenta all'insegna della frammentazione con l'illusione (destinata a restare tale) di poter risparmiare denaro. Noncosì, meglio mettersi l'animo in pace: i grandi operatori si stanno contendendo i diritti tv dela suon di centinaia di milioni di euro e certamente non faranno sconti al ...

