Stasera tutto è possibile, martedì 9 febbraio in tv: a che ora inizia, quanto dura, chi sono gli ospiti, cast, i giochi (Di martedì 9 febbraio 2021) Torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimi giochi che vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show si concentra su “A spasso nel tempo”. ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l’imitazione di Barbara D’Urso. Questa sera il tema sarà “A spasso nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Torna l’appuntamento con, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.: chigli, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimiche vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show si concentra su “A spasso nel tempo”.: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l’imitazione di Barbara D’Urso. Questa sera il tema sarà “A spasso nel ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - zaiapresidente : ?? Le mie dichiarazioni stasera a #Cortina2021 a margine della cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci Alpino, ch… - andreapurgatori : Causa crisi, #Atlantide ahimè slitta ancora. Tutto succede il mercoledì ma il prossimo non ce lo lasciamo scappare.… - jspetruzisback : @GiuSette7 Stasera evito di guardarla.. mi guardo una serie con mia moglie e spengo il telefono.. ho paura e voglio… - defilippo_luca : RT @ZZiliani: È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 con l’Inter… -