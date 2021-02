Spostamenti tra regioni e prolungamento della quarantena: cosa succederà nei prossimi giorni (Di martedì 9 febbraio 2021) Fra poco meno di una settimana, il decreto legge che vieta gli Spostamenti fra le varie regioni d’Italia scadrà. Il governo si dovrà quindi occupare di trovare nuove soluzioni di rinnovo o modifica rispetto alle attuali norme in vigore. Nel frattempo, però, preoccupa l’individuazione di alcuni focolai di varianti straniere in Centro Italia. Alcune misure potrebbero subire un inasprimento. Decreto in scadenza: chi si occupa del rinnovo? Lunedì 15 febbraio il decreto legge che regola gli Spostamenti sul territorio italiano scadrà e non è ancora noto chi dovrà occuparsi di proporre nuove misure anti-Covid. Attualmente infatti il Governo si trova in una situazione di stallo, con il premier uscente Giuseppe Conte da un lato e il neo-incaricato Mario Draghi dall’altro. La squadra del Governo uscente risulta ancora operativa per gli ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Fra poco meno di una settimana, il decreto legge che vieta glifra le varied’Italia scadrà. Il governo si dovrà quindi occupare di trovare nuove soluzioni di rinnovo o modifica rispetto alle attuali norme in vigore. Nel frattempo, però, preoccupa l’individuazione di alcuni focolai di varianti straniere in Centro Italia. Alcune misure potrebbero subire un inasprimento. Decreto in scadenza: chi si occupa del rinnovo? Lunedì 15 febbraio il decreto legge che regola glisul territorio italiano scadrà e non è ancora noto chi dovrà occuparsi di proporre nuove misure anti-Covid. Attualmente infatti il Governo si trova in una situazione di stallo, con il premier uscente Giuseppe Conte da un lato e il neo-incaricato Mario Draghi dall’altro. La squadra del Governo uscente risulta ancora operativa per gli ...

