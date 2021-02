Simone Inzaghi punta alla cifra tonda: caccia al record della 100° vittoria (Di martedì 9 febbraio 2021) La prima fù il 10 aprile 2016 con un netto 3-0 rifilato al Palermo dopo aver sostituito l’esonerato Pioli. sono passati meno di 5 anni dal suo esordio sulla panchina della Lazio, e in questo arco di tempo Simone Inzaghi è riuscito a trasformare la squadra biancoceleste in una delle migliori squadre italiane negli ultimi anni. Obiettivi, prestazioni e vittorie, tutte qualità che Inzaghi è riuscito ad ottenere alla guida dei biancocelesti. Ad oggi, è a un passo da una clamorosa cifra tonda, mai neanche sfiorata da un tecnico laziale: 100 vittorie in serie A. Zoff, si era fermato a 73. Simone ne racimolate 99, con il record di 24 nello scorso campionato. In 180 partite totali, fanno una media del 55%: poco meglio di Eriksson (che girava ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) La prima fù il 10 aprile 2016 con un netto 3-0 rifilato al Palermo dopo aver sostituito l’esonerato Pioli. sono passati meno di 5 anni dal suo esordio sulla panchinaLazio, e in questo arco di tempoè riuscito a trasformare la squadra biancoceleste in una delle migliori squadre italiane negli ultimi anni. Obiettivi, prestazioni e vittorie, tutte qualità cheè riuscito ad ottenereguida dei biancocelesti. Ad oggi, è a un passo da una clamorosa, mai neanche sfiorata da un tecnico laziale: 100 vittorie in serie A. Zoff, si era fermato a 73.ne racimolate 99, con ildi 24 nello scorso campionato. In 180 partite totali, fanno una media del 55%: poco meglio di Eriksson (che girava ...

