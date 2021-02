Sì totale di Salvini a Draghi. La Lega sostiene il Recovery a Bruxelles

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il primo sì parlamentare al governolalo esprime a. Nel giro di pochi giorni, dalla svolta della scorsa settimana a sostegno del tentativo dell’ex governatore della Bce di formare un governo, Matteocapovolge la posizione del partito sul regolamento della ‘and resilience facility’, il cuore delfund. Dall’astensione votata in Commissione all’Europarlamento nemmeno un mese fa, gli eurodeputati leghisti passano al sì in plenaria. Un sì che precede e annuncia il voto favorevole alla fiducia per il governoin Parlamento in Italia. Ma quello di oggi è proprio un sì ‘sulla fiducia’ a, che, secondo la nuova linea del Carroccio, ha lo standing adeguato per limare le criticità del regolamento ...