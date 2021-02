Sanremo 2021, Amadeus: «Negramaro e Alessandra Amoroso ospiti» (Di martedì 9 febbraio 2021) «Questo Sanremo è difficile, inutile che dica che non lo sia. Ma abbiamo il dovere di sorridere» spiega Amadeus nel corso della prima conferenza stampa del primo Festival dopo lo scoppio della pandemia, del primo che farà a meno del pubblico in sala per ottemperare alle regole prescritte dal protocollo approvato dal Cts affinché Sanremo si facesse nonostante tutto. L’edizione del «70+1», come la chiama Amadeus, sarà diversa nella forma ma identica nella sostanza: il centro di tutto sarà, naturalmente, la musica, portata avanti dai 26 Big in gara e dagli 8 giovani che, per cinque sere, cercheranno di portare nelle case degli italiani la gioia della condivisione e l’urgenza della normalità insieme a uno spettacolo che sta prendendo pian piano forma e struttura giorno dopo giorno. «Tutti coloro che saliranno sul palco saranno fondamentali per regalare gioia al pubblico» dice Amadeus prima di confermare la presenza di Fiorello, delle co-conduttrici finora annunciate Naomi Campbell, Matilda De Angelis ed Elodie, di Achille Lauro, di Zlatan Ibrahimovi? e dei primi ospiti confermati che vanno da Ornella Vanoni ai Negramaro fino ad Alessandra Amoroso. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) «Questo Sanremo è difficile, inutile che dica che non lo sia. Ma abbiamo il dovere di sorridere» spiega Amadeus nel corso della prima conferenza stampa del primo Festival dopo lo scoppio della pandemia, del primo che farà a meno del pubblico in sala per ottemperare alle regole prescritte dal protocollo approvato dal Cts affinché Sanremo si facesse nonostante tutto. L’edizione del «70+1», come la chiama Amadeus, sarà diversa nella forma ma identica nella sostanza: il centro di tutto sarà, naturalmente, la musica, portata avanti dai 26 Big in gara e dagli 8 giovani che, per cinque sere, cercheranno di portare nelle case degli italiani la gioia della condivisione e l’urgenza della normalità insieme a uno spettacolo che sta prendendo pian piano forma e struttura giorno dopo giorno. «Tutti coloro che saliranno sul palco saranno fondamentali per regalare gioia al pubblico» dice Amadeus prima di confermare la presenza di Fiorello, delle co-conduttrici finora annunciate Naomi Campbell, Matilda De Angelis ed Elodie, di Achille Lauro, di Zlatan Ibrahimovi? e dei primi ospiti confermati che vanno da Ornella Vanoni ai Negramaro fino ad Alessandra Amoroso.

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - Agenzia_Ansa : Giovanni #Vernia protagonista del PrimaFestival a #Sanremo. Il programma è dedicato ai retroscena della kermesse in… - Sanremo_2021 : +++La scenografia ufficiale del Festival di #Sanremo2021 +++ - riviera24 : Sanremo 2021, per i bookmaker il Premio della Critica va a Willie Peyote -