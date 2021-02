Repubblica: Mertens domani a Castel Volturno (Di martedì 9 febbraio 2021) Osimhen sta recuperando, potrebbe anche partire titolare domani sera contro l’Atalanta, e a Castel Volturno dovrebbe rivedersi Dries Mertens dopo dieci giorni trascorsi in Belgio a curarsi la caviglia che lo tormenta dall’infortunio di Inter-Napoli. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica. Gattuso sta aspettando pure Mertens, atteso domani al Training Center dopo il periodo di riabilitazione trascorso in Belgio per risolvere definitivamente l’infortunio alla caviglia che lo tormenta dal 16 dicembre, quando si fece male a San Siro contro l’Inter. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Osimhen sta recuperando, potrebbe anche partire titolaresera contro l’Atalanta, e adovrebbe rivedersi Driesdopo dieci giorni trascorsi in Belgio a curarsi la caviglia che lo tormenta dall’infortunio di Inter-Napoli. Lo scrive l’edizione napoletana di. Gattuso sta aspettando pure, attesoal Training Center dopo il periodo di riabilitazione trascorso in Belgio per risolvere definitivamente l’infortunio alla caviglia che lo tormenta dal 16 dicembre, quando si fece male a San Siro contro l’Inter. L'articolo ilNapolista.

